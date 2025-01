Sinner személyisége megváltozott a doppingügye óta

Jannik Sinner több mint kilenc hónapon át küzdött a doppingügyével járó szorongással. Az Eurosport műsorvezetője, Barbara Schett szerint pedig az eset jelentősen megváltoztatta az ATP-sztár személyiségét.

Bár a teniszközönség akkor még nem tudott róla, Sinner kétszer is pozitív tesztet produkált a tiltott clostebol anyagra a márciusi Indian Wells Openen. Ezután az ITIA (Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség) vizsgálatot indított ellene.

Annak ellenére, hogy Sinnernek a nyilvánosság előtt is kezelnie kellett az ügyet, elképesztő teljesítményt nyújtott. Megnyerte második Grand Slam-trófeáját a US Openen, hazai pályán Torinóban megszerezte első ATP Finals-győzelmét, és segített Olaszországnak megvédenie a Davis-kupa címét.

Azonban a sikerek nem jelentik azt, hogy Sinner ne érezné a nyomást.

Barbara Schett a Tennis365-nek adott interjúban elmondta, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése óta Sinner már nem tűnik olyan boldognak és felszabadultnak, mint korábban. Schett szerint a játékos sokkal óvatosabb lett.

„Óriási nyomás alatt lehet, és ez nem lehet könnyű számára. Tegnap röviden találkoztam vele egy bemutató mérkőzése után, és úgy éreztem, hogy most nincs meg benne az a könnyedség, ami érthető is. Nagyon kontrollált volt, még zárkózottabb, mint korábban. Régebben nyitottabb volt, de most nagyon óvatosan fogalmaz.”

„Mindezek ellenére hihetetlen, hogyan játszott az elmúlt hat hónapban, vagy amióta ez az ügy húzódik. Ráadásul ez az ügy még mindig nincs lezárva. Akár komoly eltiltás is jöhet, meglátjuk, de biztosan nagyon nehéz lehet ezt kezelni.”

Schett a lehetséges eltiltás hosszáról is beszélt. Ha a CAS bűnösnek találja, Sinnert egy-két évre is eltilthatják. Schett szerint egyéves eltiltás is nagyon hosszú idő lenne, és úgy véli, hogy a doppingügyek kezelése során nagy az ellentmondás.

„Egy év nagyon hosszú idő lenne, azt kell mondanom. Meglátjuk, mi lesz. Egy dolognak azonban változnia kell: ez az egész rendszer túlságosan bonyolult. Rengeteg az ellentmondás. Senki sem igazán érti, mi zajlik.”

„Miért kezelik az egyik ügyet így, a másikat pedig úgy? Nagyon zavaros ez az egész, mindenkinek – játékosoknak, ex-játékosoknak, újságíróknak és a tenisztársadalom minden tagjának. Ez a terület nem tiszta.”