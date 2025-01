Ekkor kerül Sinner doppingügye a Sportdöntőbíróság elé

A világelső Jannik Sinner áprilisban a sport legmagasabb szintű bírósága elé áll, mivel a WADA fellebbezése pedig legalább egyéves eltiltást követel számára a sportágtól.

A sportbeli Döntőbíróság (Court of Arbitration for Sport) közölte, hogy zárt ajtók mögött tart meghallgatást Sinner doppingügyéről április 16-17-én. A meghallgatást Lausanne-ban, Svájcban tartják.

🚨 BREAKING: Jannik Sinner’s CAS doping hearing will begin on April 16th.

The World No. 1 could face a suspension of up to 2 years. ⤵️https://t.co/Mn8IW5aFeO

— TENNIS (@Tennis) January 10, 2025