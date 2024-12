A WADA megerősítette: fellebbeznek Sinner doppingügyében

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője egy interjúban kifejtette, miért döntött úgy a szervezet, hogy fellebbezni fog Jannik Sinner doppingügyében.

Több mint három hónap telt el azóta, hogy Sinner doppingügye nyilvánosságra került. Az olasz teniszező kétszer is pozitív tesztet produkált a tiltott clostebol anyagra a márciusi Indian Wells-i tornán, ami meglepetésként érte.

A WADA azonban fellebbezett a döntés ellen a Sportdöntőbírósághoz (CAS). Az ügynökség úgy véli, hogy Sinner szerepe miatt egy 1-2 éves eltiltás lenne megfelelő.

A CAS 2025-ben hoz majd döntést Sinner ügyében, de február 11. előtt biztosan nem, mivel az addig zajló ügyek listáján az olasz világelső esete nem szerepel.

Iga Swiatek idén szintén pozitív doppingtesztet produkált. A négyszeres francia bajnok elfogadott egy hónapos eltiltást az ITIA-tól, miután bizonyította, hogy a melatonin, amely egy legális termék, kontaminálódott.

A szabályváltozás értelmében új definíciót vezetnek be a „szennyezett forrás” fogalmára, amely magában foglalja azokat az eseteket is, amelyek korábban „szennyezett termékként” voltak kezelve. Ez alapján Sinner és Swiatek büntetés nélkül úszták volna meg.

Ezért fontos, hogy a szurkolók megértsék, miért tartotta a WADA indokoltnak a fellebbezést Sinner esetében. A szervezet vezetője, Olivier Niggli az AFP-nek magyarázta el az állásfoglalást.

„A döntésben figyelembe vették, hogy Sinner nem vétkezett. Az álláspontunk az, hogy az atléta felelőssége továbbra is fennáll az őt körülvevő személyekkel kapcsolatban. Tehát ez a jogi kérdés lesz a vita tárgya (a CAS előtt).”

„Nem vitatjuk, hogy előfordulhatott kontamináció (vegyi szennyeződés). De úgy gondoljuk, hogy a szabályok alkalmazása nem felel meg az ügy joggyakorlatának.”

Ahogyan Sinner, úgy Swiatek esetét is titokban tartották, miközben az ITIA nyomozott, ami sok vitát váltott ki. Niggli azonban úgy véli, hogy az atléták hírnevét meg kell védeni a folyamat során, különösen a közösségi média miatt.

„Személy szerint úgy gondolom, hogy egy atléta hírnevének védelme kell, hogy legyen az elsődleges aggályunk. Olyan világban élünk, ahol a közösségi média éppen az, ami, és azt jelenti, hogy egy hírnév nagyon-nagyon rövid idő alatt elenyészhet.”

A WADA vezetőjének magyarázata segíthet megérteni a szervezet fellebbezési döntését, de nem fogja megakadályozni a teniszrajongók és játékosok közötti megosztottságot arról, hogy a CAS eltiltsa-e Sinner-t.

Jannik Sinner doping case: WADA chief confirms key reason for appeal

The head of WADA has confirmed the key reason why the organisation has appealed the ruling in Jannik Sinner’s case.https://t.co/O2XjkLC8vH

— Anti-Doping Database (@Dopinglist) December 14, 2024