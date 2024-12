Sinner fellebbezése kudarcot vallhat egy jogi szakértő szerint

Jannik Sinner rossz híreket kaphat a doppingügyével kapcsolatban, miután egy elismert sportjogász arra számít, hogy a világelsőt eltiltják a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS).

A fellebbezési meghallgatás pontos időpontja még nincs meghatározva. Bár az biztos, hogy február 11. előtt nem kerülhet rá sor. Ezt onnan tudni, hogy a CAS addigra tervezett meghallgatásai között Sinner ügye nem szerepel.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy Sinnernek jár-e eltiltás.

Nick Kyrgios például úgy véli, hogy minden olyan játékosnak, aki tiltott szerrel bukik meg, két év eltiltást kellene kapnia a körülményektől függetlenül.

