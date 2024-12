Sinner sorozatban másodszor lett a rajongók kedvence

Jannik Sinner népszerűsége messze túlmutat a lelkes, narancssárga répa jelmezbe öltözött Carota Boys (Répa Srácok) rajongókon.

Második egymást követő évben nyerte el Sinner az éves ATP-díjátadón a rajongók kedvenc egyesjátékosának címét.

„Csak szeretném megköszönni a világ minden tájáról szavazó rajongóknak” – mondta Sinner, aki hatéves profi karrierje legsikeresebb szezonján van túl. „Ez rengeteget jelent számomra, mert ezek a szavazatok tőletek származnak. Ti vagytok az oka annak, hogy ennyire szeretek teniszezni. A támogatásotok hihetetlen volt az egész szezon során.”

Sinner 2024-et egy 16 mérkőzéses győzelmi sorozattal kezdte, amely tökéletes szériát hozott, beleértve első Grand Slam-trófeáját Melbourne-ben, ahol az Open-érában első olaszként nyerte meg az Australian Open egyes döntőjét.

Összesen nyolc címet szerzett az év során, ezzel vezette a Tour ranglistáját, köztük második Grand Slam-győzelmét a US Openen, három ATP Masters 1000-tornát (Miami, Cincinnati, Sanghaj) és az végi torinói Nitto ATP Finals-t.

Az évet azzal koronázta meg, hogy sikeresen megvédte Olaszországgal a Davis-kupa címet, amelynek döntőjében múlt hónapban Málagában 7-6(2), 6-2 arányban győzte le a holland Tallon Griekspoort.

