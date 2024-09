Simeone Courtois-nak: Ünnepelheted a gólt, de nem provokálhatod a szurkolókat

Nem akarnak csillapodni a kedélyek a vasárnap esti madridi derbi kapcsán.

Sokáig beszédtémát szolgáltató és nagy sajtóvisszhangot kiváltó csatát hozott az Atlético Madrid és a Real Madrid párharca a spanyol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. A rangadó 1-1-es döntetlennel ért véget, azonban a meccs közben közel 20 percet is állt a játék, ugyanis a hazai szurkolók mindenféle tárgyakkal, köztük gyújtókkal és szeméttel dobálták meg a Királyi Gárda kapusát, Thibaut Courtoist, aki az Atlétcio-drukkerek előtt ünnepelte csapata vezetést jelentő gólját, és emiatt a bíró félbeszakította a találkozót. Diego Simeone együtteséből Gimenez és Koke ment oda csillapítani a drukkereket, hogy egyáltalán folytatódni tudjon a párharc.

Courtois is the reason why the Atleti fans are going crazy. He provokes the club that gave him everything and then wonders about their reactionpic.twitter.com/dQXBtRxy42

— Jan  (@FutbolJan10) September 29, 2024