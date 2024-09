Döntetlent, de annál nagyobb botrányokat hozott a madridi rangadó

Veretlen maradt a Real Madrid, de pontokat hullajtott a hajrában.

Az Atlético Madrid a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott a vendég Real Madriddal vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának fővárosi rangadóján. A Real Eder Militao 64. percben szerzett góljával jutott vezetéshez, ezt követően viszont a hazai szurkolók különféle tárgyakat dobáltak a pályára. A játékvezető az öltözőbe küldte a csapatokat, és a játék közel húsz percet állt emiatt. A folytatásban erősen nyomtak a hazaiak, és végül a 95. percben tudtak betalálni Angel Correa révén, így pontosztozkodás lett a vége.

Madrid derby suspended because Atletico Madrid fans were throwing objects at Courtoispic.twitter.com/BK0fhUQwif

— Total Football (@TotalFootbol) September 29, 2024