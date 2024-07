Sevillába tart a korábbi Barca-szupertini?

Bár Ansu Fati az előszezon során a Barcelona csapatával edz, az egykor Messi-utódnak is mondott játékos jó eséllyel nem marad Katalóniában a 24-25-ös szezonban sem.

Egy dolgot azonnal le kell szögezni. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője többször is elégedetten nyilatkozott a még mindig szemtelenül fiatal Ansu Fatiról az elmúlt hetekben végzett munkája alapján.

Ugyanakkor az előző, 2024-25-ös idényt a Brightonnál kölcsönben töltő játékos jövője a Camp Nouban továbbra is kérdőjeles. És sokkal valószínűbb, hogy a jó előszezon ellenére is újra kölcsön fogják őt adni.

A Sport jelentései alapján az egyik leginkább érdeklődő klub a Sevilla, amely a Barca USA-túrája után ajánlatot is tesz majd a katalán gigásznak Fatiért. A hírek szerint megvásárolásról szó sem lehet a sevillaiak anyagi lehetőségei miatt, ugyanakkor egy kölcsönszerződés reálisa tető alá hozható.

Sevilla are insisting on having Ansu Fati on loan. They are convinced that the player will leave Barça after the US tour.

