„Savanyú volt a szőlő” – kért elnézést Cucurellától a főszerkesztő

Németország egyik vezető lapjának, a Die Weltnek a főszerkesztője kért elnézést nyílt levélben a spanyol-francia elődöntő során folyamatosan kifütyült Marc Cucurellától.

Ulf Poschardt, a Die Welt főszerkesztője érezte úgy, hogy túlmentek a müncheni lelátón helyet foglaló szurkolók egy bizonyos határon, Marc Cucurellával szemben. A Chelsea szélsőhátvédje azért vált a lelátón helyet foglaló német szurkolók haragjának célpontjává, mert a spanyol – német negyeddöntőn az ő kezezéséért nem adott tizenegyest a játékvezető.

Poschardt többek között a következőket írta.

Die Welt’s editor-in-chief, Ulf Poschardt, wrote an open letter of apology to Cucurella [who was booed by German fans last night]:

✍️ “On behalf of many Germans, I want to apologise for the unsportsmanlike behavior of some – too many! – fans yesterday in the semi-final against… pic.twitter.com/THvArM96V1

— Vince™ (@Blue_Footy) July 10, 2024