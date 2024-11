Salah már a heves hosszabbítási tárgyalásokra készül

Gólt szerzett az Aston Villa elleni bajnoki diadal során is Mo Salah, aki azonban a következő héten már egészen másra koncentrál. A hírek szerint ugyanis a szerződése meghosszabbításáról tárgyal majd a Liverpool illetékeseivel.

A jövő héten újra UEFA-szünet következik az európai klubfutball világában. A legtöbb sztár ilyenkor természetesen hazája nemzeti válogatottjához csatlakozik. Ez általában igaz a Liverpool ászára, Mo Salah-ra is, ugyanakkor a most következő válogatott szünetben nem edzések és egyiptomi csapattársak várnak a szélsőre.

[🚨] NEW: Mohamed Salah staying at Liverpool during the international break will be very important for the club to begin serious contract renewal negotiations. Liverpool knows Salah is asking for a new two-year contract.

