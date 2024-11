A sok elégedett liverpooli közül Alexis Mac Allister volt az, aki mindezt szavakba is öntötte a TNT Sportsnak szombat este. Miután Arse Slot gárdája az Aston Villa legyőzés után immár öt pontos előnnyel vezeti a tabellát.

„Öt ponttal vezetünk, ez azért jelent valamit. De lépésről lépésre kell haladnunk. Ha a szezon kezdete előtt kérdeztek volna, nem mondtam volna, hogy esélyesek vagyunk a bajnoki címre, de most nagyon úgy tűnik, hogy azok vagyunk.”

A Liverpool kihasználta, hogy a Manchester City ismét vereséget szenvedett, így Slot csapat öt pontra növelte az előnyét a novemberi válogatott szünet előtt.

Alexis Mac Allister szerint sokan mondják, hogy túl korai a bajnoki címről beszélni, de ez a szezonkezdet több, mint meggyőző.

Az argentin játékos nem győzte dicsérni Mohamed Salaht, aki ismét gólt lőtt.

„Nagyon fontos ennek a csapatnak – nem csak a csapatnak, a klubnak is. Ő egy legenda. Tudod, hogy jó helyen van nála a labda és hozni fogja a gólokat is. Örülünk, hogy nálunk játszik. Minden támadónk hozza az elvárásokat, de Mo ebből a szempontból is kiemelkedik.”

Salah jövője továbbra is kérdéses, mert a hírek szerint nem tett le arról, hogy hosszabbít Liverpoolban. De az új hírek szerint fontolóra veszi a Paris Saint-Germainhez való igazolást is, hiszen a PSG lett az újabb kérője.