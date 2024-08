„Sajnálom, Gigi” – Cristiano Ronaldo felidézte Buffonnak karrierje egyik legszebb gólját

Cristiano Ronaldo és Gianluigi Buffon részvételével zajlott a megújult lebonyolítású rendszerű Bajnokok Ligája sorsolás. Mindkét klasszist díjazták a csapatok virtuális kihúzása előtt, az olasz kapus elnöki különdíjat kapott, míg a portugál támadó egy elismerő serleget vihetett haza a BL-ben nyújtott teljesítménye miatt. Hiszen Cristiano Ronaldo 181 pályára lépésével a Bajnokok Ligája legtöbbet pályára lépett játékosa, illetve 140 találatával a valaha volt legeredményesebb is.

A 140-ből pedig volt egy igen emlékezetes, amelyet még Real Madrid futballistaként lőtt Buffonak a 39 esztendős csatár. Az a bizonyos ollózós gól, amely a sorozat és CR pályafutásának is egyik legemlékezetesebb találata.

Szóba került a sorsolást megelőzően is, Ronaldo pedig azt mondta az olasz hálóőrnek:

„I’m sorry Gigi”

