Sorsoltak a BL-ben: Szoboszlai visszatér Lipcsébe, a tavalyi és a tavalyelőtti döntő is megismétlődik

Rengeteg slágermeccs a csoportkörben: többek között Hansi Flick Barcelonája összecsap a Bayern Münchennel is, de lesz Real Madrid-Liverpool párharc is.

A részben emberi erővel, részben számítógép által lebonyolított csütörtöki, monacói sorsoláson – melyen a világbajnok olasz Gianluigi Buffon és az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldo segédkezett. Minden csapat nyolc mérkőzést játszik majd nyolc különböző ellenféllel szemben és ebből négyet hazai pályán, négyet idegenben. Több slágermeccs is összejött, olyan nem akármilyen rangadókra kerül majd sor, mint Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern München, Manchester City-Inter vagy PSG-Arsenal, de ez még csak néhány a sok nagyon jó meccs közül.

Szoboszlai Dominik például immáron liverpooli játékosként visszatér majd Lipcsébe, ugyanis Arne Slot együttese megkapta a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipziget.

Emellett a Liverpool fogadja a német bajnok és kupagyőztes Bayer Leverkusent, a francia Lille-t és az olasz Bolognát, illetve ellátogat az AC Milanhoz, a holland PSV Eindhovenhez, valamint az európai kupaújonc spanyol Gironához is.

A címvédő Real Madrid a Santiago Bernabéuban látja vendégül majd tavaszi döntős ellenfele, a Borussia Dortmund mellett a Milant, a Salzburgot és a német VfB Stuttgartot, míg idegenben Szoboszlaiék mellett az Európa-liga-címvédő olasz Atalantával, az egyaránt francia Lille-lel és a nemzetközi kupaporondon először szereplő Bresttel csap majd össze.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024