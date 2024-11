Ruud van Nistelrooy maradhat a Manchester Unitednél?

Illetve mellett könnyen lehet, hogy Darren Fletcher is.

Az átmenetileg megbízott vezetőedzőként dolgozó Ruud van Nistelrooy eddig mondhatni jó munkát végez beugrós trénerként az MU élén. A klub egykori legendás csatárával a Manchester United megnyerte a Leicester elleni Ligakupa meccsét, majd 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea-vel a Premier League-ben. A holland szakembernek még két mérkőzése maradt a kispadon, a csütörtöki, PAOK elleni El-találkozó, valamint a hétvégi Leicester elleni bajnoki. Aztán, november 11-től már Rúben Amorim irányítja a csapatot, az a Rúben Amorim, aki kedd este 4-1-re nyert a Manchester City ellen csapatával, a Sportinggal a Bajnokok Ligájában.

A portugál tréner érkezésével együtt jön három másik segédedzője is, így teljes stábbal érkezik a 39 esztendős edző. A manchesteri játékosok viszont szeretnék, ha mindezek ellenére Ruud van Nistelrooy valamilyen formában maradna a csapatnál, ha nem is konkrétan a szűk edzői csapat tagjaként. Megkedvelték őt, felnéznek rá és különleges a kapcsolat köze és a futballisták, valamint a szurkolók között is. Mindemellett a játékosok ragaszkodnak Darren Fletcherhez is, aki most Ruud van Nistelrooy stábjának tagjai, mint pályaedző.

„Az a munka, amit Fletcher végez, nem kerül ugyan rivaldafénybe, de nagyon fontosnak számít a Unitednél” – mondta egy forrás az angol Sky Sportsnak.