Ruben Amorim tökéletes búcsúja Lisszabonban

A portugál tréner 4-1-es Bajnokok Ligája győzelemmel zárta négy éves munkáját a Sportingnál.

A kedd este szenzációját a portugál alakulat szolgáltatta, amely hiába került már a 4. percben hátrányba a Manchester Cityvel szemben, a folytatásban 4-1-re kiütötte a tavalyi BL-győztes angol bajnoki címvédőt, a sorozat egyik legnagyobb favoritját.

„Igen. Ez volt a tökéletes búcsú. Azt hiszem ez meg volt írva. Az első félidő nagyon kemény volt. De a fordulás után szeretünk gyorsan két gólt és minden körülmény mellénk állt és segített minket. Ez egy csodálatos este volt. Nagyon boldog vagyok és még nagyszerűbb lesz, ha vasárnap nyerünk a Braga ellen is, de nem is kérhettem volna ennél jobb befejezést.”

A portugál tréner bajnokcsapatot hagy maga után az utódjának, amit hosszú munkával épített fel.

„Négy éve alatt nagyon messzire jutottunk. Azt hiszem a szurkolók és a csapat megérdemelte ezt a sikert.”

Amorim jövő héten kezdi a munkát új klubjánál, de óva intett minden United szurkolót attól, hogy a Sporting Manchester City elleni sikerét már „átemelje” a Premier League színpadára.

„A Manchester Unitednél nem lehet pontosan így játszani, nem tudunk ennyire védekezően játszani, mint a Sportinggal. Ezért alkalmazkodnunk kell. Nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz legyőzni a Manchester Cityt és Pep Guardiolát.”

Kiderült az is, hogy már alaposan tervezi a jövő heti munkáját.

„Az egy teljesen más világ lesz, egy másik csapat. Nem lesz ennyi időnk edzeni, és más kiindulópontról indulunk. Most megmondom a manchesterieknek, hogy ez az este egyszeri eset volt. Ne erre készüljenek.”

A portugál tréner hivatalosan november 11-én áll munkába a Manchester Unitednél. Amorim az Ipswich Town elleni, november 24-i bajnokin fogja először irányítani a Premier League 13. helyén álló csapatot, majd december 15-én ismét a Manchester Cityvel fog szembenézni.

A Manchester Cityvel 2018 óta először történt olyan, hogy megszakítás nélkül harmadszor kapott ki. Előbb a Ligakupától búcsúzott, miután vereséget szenvedett a Tottenham Hotspurtől, majd hétvégén a Bournemouth nyert ellene, amivel véget ért a csapat 32 meccses győzelmi sorozata a Premier League-ben.

„It was written.”

Rúben Amorim on a special European night for Sporting, his next challenge in Manchester and Gyökeres’ future 👀

🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/ymRNAfq0GS

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2024