„Rosszabb játékosokat is adtak már el 100 millióért, mint ő…”

A jövő évi átigazolási időszak egyik legnagyobb slágere lehet a magyar származású svéd csatár helyzete.

A jövő nyári átigazolási időszak egyik legizgalmasabb kérdése lehet, mi lesz Viktor Gyökeressel, a Sporting CP magyar származású svéd csatárával. A 26 esztendős támadót már idén is több sztárcsapattal szóba hozták, azonban számos klub sokkalta az érte kért 100 millió eurós kivásárlási árat, hiszen csak egy jó szezonja volt a portugál első osztályban, előtte pedig az angol második ligában rugdosta halomszámra a gólokat. Viszont épphogy csak elindult a 2024/25-ös idény, Gyökeres nemhogy nem esett vissza, hanem még egy lapáttal rátett az eddigi teljesítményére.

A 2024-es évet figyelembe véve pedig Európában nincsen nála több gólt szerző játékos. Nem is véletlen, hogy a Sporting CP elnöke, Frederico Varandas is elismerően nyilatkozott támadójáról.

🇵🇹🗣️ Sporting president Frederico Varandas: „Gyökeres? I’ve seen inferior players being transferred above €100m, big players below €100m.”

„Viktor is happy here. During the market, there was not a day without news saying that Viktor was leaving.” (@Record_Portugal) pic.twitter.com/7qKLa5a3Re

