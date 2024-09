Idén csak egyetlen futballista lőtt több gólt a magyar származású Sporting-ásznál

A kínai Vu Lej vezeti Gyökeres Viktor előtt a világ legeredményesebb labdarúgóinak listáját az év első nyolc hónapjában elért találatok alapján.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kedden közzétett listája szerint Vu, aki a Shanghai Port játékosa, 2024. augusztus 31-ig 35-ször talált be az ellenfelek kapujába, ebből 28-szor a kínai bajnokságban, háromszor a nemzeti kupameccseken, s négy alkalommal a válogatott színeiben.

A magyar szülők gyermekeként Svédországban született Gyökeres, aki jelenleg a portugál Sporting Lisboa légiósa, 33 gólnál tart. Ő augusztus végéig 25-ször volt eredményes bajnoki mérkőzéseken, hétszer a portugál és nemzetközi kupatalálkozókon, míg a svéd nemzeti együttesben egy gólt szerzett.

In 2023, Sporting CP signed 25-year-old Viktor Gyökeres from Coventry for a club-record transfer worth €20 million. Since then:

☑️55 games

⚽️50 goals

🅰️18 assists

Once considered „a Brighton reject,” he’s now regarded as one of the best transfers in Portuguese football of the… pic.twitter.com/JGLbQQtAMG

