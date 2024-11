Ronaldonak nagy tervei vannak, jelentős változást szeretne elérni

Pep Guardiola elcsábítása is a tervei között szerepel.

A brazil focilegenda, Ronaldo Nazário sajtóhírek szerint olyan terveket szövöget, hogy indulna hazája labdarúgó szövetségének elnöki tisztségéért. A Real Madrid és az Inter egykori klasszisa pedig Pep Guardiolát szeretné majd idővel a Selecao élére csábítani. Noha ez most kissé távolabbinak és elérhetetlenebbnek tűnik, mint néhány héttel ezelőtt, ugyanis a Manchester City menedzsere épp csütörtökön hosszabbította meg 1+1 évvel a szerződését 2027-ig az angol csapattal.

A CBF-nél, vagyis a Brazil Labdarúgó-szövetségnél 2025 márciusában tartanak majd tisztújító választásokat, melyen Ronaldo előszeretettel mérettetné meg magát. A jelenlegi elnök Ednaldo Rodrigues megbízatása 2026 márciusáig, tehát pont az két évvel múlva esedékes világbajnokság előtti időszakig szól. A jelenlegi sportvezető 2022 óta tölti be tisztségét. R9 úgy látja, változást kell elérni a brazil futballban, ugyanis az jelentőségét vesztette a nemzetközi hadszíntéren az elmúlt években, gondolt itt az előző két évtized rossz vb-szerepléseire és az elmaradt Copa América-sikerekre.

🚨🇧🇷 Ronaldo: “For years I have been talking about my idea of being CBF president. That has not changed”.

“We wait for the right moment, I am extremely prepared. Brazilian football needs BIG changes”.

“I am not a candidate, there is no election in sight. It is just my desire”. pic.twitter.com/VWL7vfleYX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024