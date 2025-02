Rivális klubelnök szólt oda a bírók miatt panaszkodó Realnak

A Real Madrid dühösen reagált arra a döntésre, hogy Carlos Romerót nem állították ki az Espanyol elleni mérkőzésen.

A szélső a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt, ami tovább súlyosbította a vereségük okozta fájdalmat. Ezt követően a Real Madrid levelet küldött a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnökének, Rafael Louzannak, követelve a játékvezetői rendszer átalakítását, mivel szerintük azt manipulálták és korrumpálták az ő kárukra.

A levél nem sok együttérzést váltott ki Spanyolországban, amit jól mutat az Athletic Club elnökének, Jon Uriarténak a reakciója. Amikor az új igazolás, Maroan Sannadi bemutatásánál kérdezték az esetről, nem habozott felidézni korábbi tapasztalatait.

„Két anekdotával kezdeném. Két szezonnal ezelőtt a Bernabéuban játszottunk, ez volt a LaLiga utolsó fordulója. [Dani] Carvajal durván belépett Yuri [Berchiche]-nek, és eltörte a szárkapocscsontját. Egy emberrel kevesebbel fejeztük be a meccset, mert már nem volt cserelehetőségünk, de a játékvezető csak sárga lapot adott Carvajalnak.”

„Az európai kvalifikációért játszottunk, 1-1 volt az állás, és végül lemaradtunk róla. Vannak olyan bírói ítéletek, amelyek mindenkit bosszantanak” – magyarázta Uriarte a Relevo számára.

#AthleticClub President Jon Uriarte has dismissed #RealMadrid‘s complaints about referees.

He recalled a tackle Dani Carvajal only saw yellow for that broke Yuri’s leg in the last game of 22-23. Yuri went off, Athletic missed out on European football.pic.twitter.com/cNQCPOTCWV

— Football España (@footballespana_) February 5, 2025