Rio Ferdinand szerint a United megúszta a tizenegyest – jogos volt a visszavonás?

A játékvezető elsőre megítélte a büntetőt, a VAR szólt neki, s végül visszavonta azt. Rio Ferdinand értetlenül állt az eset előtt.

A Manchester United a sírból hozta vissza az Everton elleni mérkőzését, ugyanis 2-0-ról sikerült pontot menteniük. Viszont Rúben Amorim csapata nem állt messze attól, hogy a feltámadás ellenére is vereséggel távozzon a Goodison Parkból, ugyanis a 95. percben majdnem büntetőt kapott David Moyes együttese. Ashley Young esett el a United védői, Matthijs de Ligt és Harry Maguire szorításában, az angol védő vissza is húzta őt, és a játékvezető, Andrew Madley elsőre a tizenegyespontra mutatott. Viszont a VAR közbelépett, a bíró visszanézte az esetet, és végül visszavonta a büntetőt.

A döntés meglepetést váltott ki, többek között a korábbi United-ikon, Rio Ferdinand is értetlenkedett a TNT Sports közvetítésében:

„A legrosszabb az egészben az, hogy a VAR beavatkozott. Meglepődtem, hogy nem adták meg a büntetőt. Volt kontaktus. Ha valaki a kezét rárakja egy játékosra, esélyt ad a játékvezetőnek arra, hogy befújja.”

„Féltem a legrosszabbtól, amikor a bíró a monitorhoz ment visszanézni az esetet. Meglepődtem, hogy nem maradt az eredeti döntés. Maguire keze Ashley Young derekán volt, és ha így ráteszed a kezed egy játékosra, az mindig lehetőséget ad a bírónak a tizenegyes megadására.”

Ezzel szemben a korábbi Everton-szélső, Theo Walcott úgy vélekedett, hogy a döntés helyes volt:

„Csalódás az Everton számára, hogy nem kapták meg a büntetőt, de egyetértek a játékvezetővel. Ez nem volt tizenegyes. Egy természetes esés nem így néz ki.”

Rio Ferdinand a United egész mérkőzésen mutatott teljesítményét is keményen bírálta:

„Nem hiszem, hogy valaha láttam volna ennyire rossz Manchester Unitedet. Ez minden szempontból kínos volt.”

🗣️ Rio Ferdinand: „It’s embarrassing to sit here and watch this.”

“I don’t think I’ve seen a United team this bad. It’s been embarrassing in all different facets of the game. One thing that’s unforgivable is a lack of desire.” pic.twitter.com/LK8XKtAdDm

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 22, 2025