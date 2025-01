Rekordigazolásra készül a Liverpool: Núñez távozásától függ az üzlet

A hírek szerint a Liverpool kész rekordösszeget fizetni egy új játékosért januárban, ami rossz hír lehet egy jelenlegi sztár számára.

A Liverpool jelenleg hatpontos előnnyel vezeti a Premier League-et ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszva. Emellett pár napja bejutott az FA-kupa negyedik fordulójába a másodosztályban szereplő Accrington Stanley elleni 4–0-s győzelemmel.

A holland menedzser több kulcsjátékost is pihentetett a győzelem során, de még így is erős csapatot küldött pályára. Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik is kezdett.

Egy másik kezdőjátékos az Anfielden Darwin Núñez volt, aki az utóbbi hetekben egyre nagyobb nyomás alá került az idényben szerzett gólok hiánya miatt.

Az uruguayi csatár ismét nem talált be. Egyetlen lövése pedig fölé szállt, amiért a Liverpool legendája, Robbie Fowler kemény kritikával illette őt a mérkőzés előtt és után.

Núñezról már január eleje óta pletykálják, hogy eladhatják, az olasz AC Milan ugyanis érdeklődik iránta egy opciós vételi joggal rendelkező kölcsönszerződés keretében.

A játékost emellett a szaúdi Pro League-be való esetleges átigazolással is összefüggésbe hozták, ahol korábbi csapattársához, Fabinhóhoz csatlakozhatna.

Az Anfield Watch szerint a Vörösök egy bonyolult megállapodást próbálnak megkötni a görög utánpótlás-válogatott csatár, Stefanos Tzimas szerződtetésére.

🚨| Liverpool are ready to pay £25m to sign PAOK striker Stefanos Tzimas, who is currently on loan with Nurnberg. [@AnfieldWatch] pic.twitter.com/cw6umtKhM9

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 12, 2025