A Liverpool ezzel a védővel erősítene még a télen

Arne Slot jól ismeri a játékost és már a Feyenoordnál is "kinézte" magának.

Az olasz Per Il Resto del Carlino hozta a hírt, miszerint a Liverpool FC hivatalosan is megkereste a Bolognát, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a holland védő, Sam Beukema leigazolása kapcsán. A Vörösök menedzsere, Arne Slot különösen kedveli a 26 esztendős bekk játékát, akit még az AZ Alkmaar színeiben ismert meg, és akit a Feyenoordhoz is el akart csábítani.

A Liverpool erősítéséi szándékát az is indokolja, hogy Joe Gomez és Ibrahima Konaté gyakori sérüléssekkel bajlódik. Valamint Virgil van Dijk szerződése is lejár a nyáron, egyelőre még nincs hír a hosszabbításáról. A játékos piaci értékét jelenleg 22 millió euróra becsülik és a Serie A-ban, valamint a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményével már bizonyította, hogy képes a legmagasabb szinten is helytállni.

Liverpool made an attempt to sign the 26-year-old defender Sam Beukema. Arne Slot already knows well, having tried to sign him at Feyenoord. But Bologna rejeted the offer. pic.twitter.com/TYTh3GaywW

— InsideTransferz by Gio Zanetti (@InTrasferimenti) January 12, 2025