Rég nem látott játékos jelentkezett edzésre az MU-nál

A Manchester Unitedben eddig csupán 33 meccsen lépett pályára, és hétszer volt már sérült. Rúben Amorim alapemberként számolna vele.

Mason Mount 2023 nyarán 64 millió euróért igazolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedhez. Azonban a 26 esztendős középpályás eddig csupán 33 meccsen lépett pályára és mindösszesen egyetlen gólja van. Tehát az átigazolás nem sült el túl rózsásan. Azonban Mount esetében nem az Antony-helyzet áll fenn, vagyis ő nem egy súlyos formahanyatláson esett át, hanem rengeteget volt sérült.

🚨🚨🌕| BREAKING: Mason Mount is returning to team training after 12 weeks out with a hamstring injury. Tomorrow’s game is expected to be soon, but he’s close to being back on the pitch. [@lauriewhitwell] pic.twitter.com/QHKWtleE8c

— centredevils. (@centredevils) March 12, 2025