„Szavakkal leírhatatlan, mennyire összetörten érzem magam” – üzent az MU-játékos újabb sérülését követően

Mason Mountot a manchesteri derbi első félidejében kellett kényszerű okokból lecserélni.

Az angol Eb-ezüstérmes 2023 júliusában igazolt nagy port kavarva a Chelsea-től a nagy rivális Manchester Unitedhez. Azóta mindössze 32 mérkőzésen lépett pályára, összesen 1159 percet futballozott United-szerelésben.

A 25 éves középpályás közösségi oldalán üzent a drukkereknek a szomorú hírek után.

„Szavakkal leírhatatlan, mennyire összetörten érzem most magam. Valószínűleg láttátok az arcomon is, hogy rögtön tudtam, mi történt” – írta a United hetese.

„Ti szurkolók lehet, hogy még nem ismertek, de egyet biztosíthatok: soha nem adom fel vagy veszítem el a hitem” – tette hozzá Mount, aki eddig egy gólt és egy gólpasszt jegyzett új csapatában, legfrissebb sérülése pedig már a hetedik a Vörös Ördögök játékosaként.

🚨 Mason Mount official message to Man United fans after new injury.

Words can’t portray how devastated I’m feeling right now, you could probably see the look on my face when it happened. I knew what it meant.

United fans, you may not know me too well yet, but one thing I can… pic.twitter.com/RNCvMHPKH6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024