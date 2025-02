Rashford továbbra sem tett le arról, hogy Barcelonába igazoljon

A téli átigazolási időszak során a Barcelona megpróbálta szerződtetni Marcus Rashfordot, de végül pénzügyi okok miatt nem tudtak megállapodni a Manchester Uniteddel.

Rashford így a Premier League-ben maradt, és a szezon végéig kölcsönben az Aston Villához igazolt.

Rashford mindenképpen a katalán klubhoz akart szerződni, ezért visszautasította többek között az AC Milan és a Borussia Dortmund érdeklődését is. Mivel azonban nem sikerült megvalósítania az álomigazolást, végül be kellett érnie azzal, hogy a Manchester United helyett az Aston Villában folytatja a szezont.

A nyári átigazolási időszakban várhatóan ismét sok találgatás övezi majd Rashford helyzetét. Hacsak az Aston Villa nem aktiválja a kölcsönszerződésében szereplő vételi opciót. Ebben az esetben a Barcelona újra érdeklődhet iránta, különösen mivel a klub sportigazgatója, Deco szeretne egy új bal szélsőt igazolni.

