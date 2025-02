„Amorim félrevezette a szurkolókat” – máris véleményt mondtak Rashfordról

Az Aston Villa szimpatizánsai kialakították véleményüket Marcus Rashfordról, miután vasárnap bemutatkozott a birminghamieknél.

Miután teljesen mellőzte őt Ruben Amorim a Manchester Unitednél, Rashford kölcsönben csatlakozott Unai Emery csapatához a szezon végéig. A birminghami klubnak lehetősége nyílhat végleg megvásárolni őt 40 millió fontért.

A 9-es mezben, amelyet Jhon Durán hagyott hátra, miután 64,5 millió fontért az Al Nassrhoz igazolt, Rashford a kispadon kezdte a Tottenham elleni FA-Kupa-mérkőzést.

Jacob Ramsey és Morgan Rogers góljaival 2-0-ás vezetésre tettek szert a hazaiak a Villa Parkban.

A 27 éves támadó ahhoz képest, hogy december közepe óta nem játszott, rendkívül élesen mozgott, látszott rajta a bizonyítási vágy. Bár középen helyezkedett, gyakran kihúzódott a bal oldalra, és ügyes megmozdulásokkal vétette észre magát. Egyik alkalommal pazar módon kötényt adott Pedro Porrónak.

Someone said Amorim paid Pedro Porro to get Rashford inured 😭 pic.twitter.com/l4KA8MCCIW

— 🇵🇹𝓑𝓡𝓤𝓝𝓞 (@stigmabrunoo) February 9, 2025