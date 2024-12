Raphinha parádézott, a Barcelona visszatalált a győztes útra

A katalán együttes zsinórban három nyeretlen bajnoki után győzött ismét. Lamine Yamal fantasztikus gólpasszt jegyzett.

A közelgő Spanyol Szuperkupa miatt a Barcelona és a Real Madrid, valamint a Mallorca és az Athletic Bilbao is előrehozott, hétközi mérkőzésen lép(ett) pályára kedden és szerdán. A katalán együttes az eredetileg majd a 19. fordulóban esedékes Mallorca elleni meccsét játszotta le és győzött 5-1-re. Hansi Flick csapata a hétvégén szerette volna győzelemmel ünnepelni a klub fennállásának 125. évfordulóját, de a Las Palmas vendégeként 2-1 arányban vereséget szenvedtek, merthogy rengeteg helyzetük kimaradt.

A Mallorca ellen viszont ugyanezek a lehetőségek már bementek. A 12. percben Ferrán Torres góljával került előnybe a katalán együttes, amire Vedat Muriqi révén érkezett a válasz a hazaiak részéről. A második játékrészben viszont már kinyílt az olló. Az 56. percben Raphinha előbb büntetőből volt eredményes, majd a 74.-ben Lamine Yamal egy pazar külsővel meglőtt tekeréssel szolgálta ki a brazilt, aki közelről is beköszönt és duplázni tudott.

🚨🇪🇸 GOAL | Mallorca 1-3 Barcelona | Raphinha WHAT A PASS FROM LAMINE YAMAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/mwdL5vMrw2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 3, 2024

Raphinha így duplázott és már minden sorozatot figyelembe véve 16 találatnál és 10 gólpassznál jár 21 meccs alatt. Frenkie de Jong a 72. percben állt be csereként és végül ő is remek mérkőzéssel zárt. A 79. percben előbb gólt szerzett, majd a 84.-ben ő jegyezte az asszisztot Pau Victor találatánál. A Barcelona végül visszatalált a győztes útra a bajnokságban. Sorozatban három bajnokin keresztül maradtak nyeretlenek, de ez most ez nagyon magabiztos és meggyőző teljesítmény volt a gránátvörös-kékektől.

A sikerüknek köszönhetően pedig négy ponttal elléptek a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Real Madrid elől. A Királyi Gárda majd szerdán lép pályára a La Ligában, szintén egy előrehozott forduló keretein belül. A Barcelonára pedig a hétvégi, soron következő játéknapon a Real Betis vár idegenben.