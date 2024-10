Fontos változással jelentették be a spanyol Szuperkupa menetrendjét

2025-ben egy régi-új helyszín ad majd otthont a tornának, melyen a címvédő Real Madrid beállíthatja a Barcelona csúcsát.

A szaúd-arábiai Dzsidda ad otthont 2025-ben a spanyol Szuperkupának, melyen ebben a szezonban is négy csapat vesz majd részt. Az előző három szezonban szintén a közel-keleti országban rendezték a tornát, ám 2022 és 2024 között Rijádban került sor a lebonyolításra. Tavaly a Real Madrid 4-1-es Barcelona elleni sikerével zárult a sorozat, a címvédő és a katalán óriás pedig természetesen megint ott van a négy csapat között. Mellettük az előző szezonban a Király-kupát megnyerő Athletic Bilbao, valamint a döntős RCD Mallorca került még be. A helyszín a King Abdullah Stadion lesz, amely 60 ezer néző befogadására alkalmas. Korábban a 2020-as döntőt is itt rendezték, melyen a Királyi Gárda tizenegyesekkel győzte le az Atlécio de Madridot.

Az elődöntőkre 2025. január 8-án kerül sor, az első meccset a címvédő és az újonc Mallorca vívja egymással. A Barcelona január 9-én lép pályára az Athletic Bilbaóval szemben. A döntőre január 12-én, vasárnap kerül sor. Az idei kiírásban újítás, hogy bármelyik párharc döntetlennel végződik, nincs 2×15 perces hosszabbítás, egyből a tizenegyespárbaj következik.

A spanyol Szuperkupák történetében a legeredményesebb együttes a Barcelona, amely 14-szer nyerte meg a sorozatot, őket követi a Real Madrid 13 sikerrel.