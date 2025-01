Ranieri üzent a Roma tulajdonosainak a derbi előtt

Claudio Ranieri megvédte a Roma tulajdonosait, mondván, hogy a Friedkin-család megérdemli a „megelégedettséget”, miután jelentős befektetéseket hajtottak végre a klub életében.

Vasárnap fővárosi rangadót rendeznek Olaszországban, hiszen az tizedik AS Roma a negyedik SS Lazióval csap össze a Stadio Olimpicóban.

A Roma vezetőedzője, Claudio Ranieri úgy véli, hogy a klub tulajdonosai, Dan és Ryan Friedkin több győzelmet érdemelnek a fővárosban, miután komoly erőforrásokat fordítottak a csapat megerősítésére.

Ranieri irányítása alatt a Roma újra összekapta magát. A legendás tréner novemberben tért vissza a klubhoz, amikor a farkasok mindössze három ponttal álltak a kiesőzóna felett. A Giallorossi az elmúlt öt bajnoki mérkőzésen hét pontot szerzett, csakúgy, mint az ősi rivális Lazio.

„Úgy érzem, mindannyian egységesek vagyunk, a tulajdonosoktól kezdve a szertárosokig. A szurkolók is kiveszik a részüket. Mindig szerettem a Romát, a nehéz és a szép időkben is. A Friedkin család rengeteg pénzt fektetett be, és itt az ideje, hogy ezt megelégedettséggel háláljuk meg.” – mondta Ranieri a pénteki sajtótájékoztatón.