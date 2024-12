Riválishoz igazolhat a Roma csapatkapitánya

Lorenzo Pellegrini már nem központi szereplő a fővárosi klub terveiben, ezért felkerült az átigazolási listára.

Az AS Roma drasztikus változtatásokat hajthat végre a keretén a januári átigazolási időszakban. Néhány kulcsjátékos, például Paulo Dybala és Lorenzo Pellegrini jövője is bizonytalan.

A Sky Sport értesülései szerint Pellegrini két olasz klub érdeklődését is felkeltette. A Fiorentina és a Napoli is figyelemmel kíséri a 28 éves játékost, és érdeklődik az elérhetősége iránt.

A Roma kész tárgyalni Pellegrini átigazolásáról, amennyiben megfelelő összeget vagy elfogadható kompenzációt kínálnak érte.

A döntés most a játékos kezében van, akinek el kell határoznia, végleg elhagyja-e nevelőegyesületét.

