„Rangnicknak igaza volt”- ismerte el újra Erik ten Hag!

Elődje, Ralf Rangnick szavainak igazságtartalmát ismerte el a Manchester united menedzsere, Erik ten Hag.

Habár volt olyan nyilatkozata a szerződéshosszabbítását követően a Manchester United menedzserének, Erik ten Hagnak, amelyben PL-győzelemről beszélt, most reálisabban nyilatkozott. A holland szakember ugyanis az AD Sportwereldnek adott nyilatkozatában intett óva minden MU-rajongót attól, hogy azonnali PL-, avagy BL-diadalról ábrándozzon. A keret átmeneti időszakban létezéséről történő érvelésben elővette az előd, Ralf Rangnick szavait is.

„Az elmúlt két évben rengeteget próbáltunk ennek javításán dolgozni, de elődömnek igaza volt. Ez egy nagyon komplex hely, így a helyzet megoldása sem megy egyik napról a másikra.”

🗣️ „It’s not cosmetic, It’s open heart surgery.”

Ralf Rangnick has warned that there will be no quick fix at Old Trafford under incoming manager Erik ten Hag. 🔴 pic.twitter.com/AvYlSVgrsB

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 23, 2022