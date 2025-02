Ramos túl van a visszatérése előtti orvosi vizsgálaton Madridban

Sergio Ramos orvosi vizsgálaton vett részt Madridban, mielőtt aláírna legújabb csapatához a Rayadoshoz.

Sergio Ramos sportorvosi vizsgálaton vett részt a Rayados de Monterrey csapatánál az Olympia Quirón Salud klinikán.

A volt Real Madrid, PSG és Sevilla játékos izgatottan várja új kihívását, bár elmondta, hogy még nem volt lehetősége beszélni jövőbeli csapattársával, Sergio Canales-szel.

A sevillai származású játékos a jövőben Oliver Torresszel osztozik majd az öltözőn. Olyan legendás edző irányítja majd, mint Martín Demichelis.

A védő végig a testvérével, Renével és több mexikói klubtaggal volt, akik Madridba utaztak, hogy jelen legyenek a játékos orvosi vizsgálatán.

🚨🇲🇽 Sergio Ramos to Rayados, here we go! Pre-contract signed today, he’s set to travel to Mexico for formal steps.

After Sevilla chapter, Ramos will play in Mexican league as he joins on free transfer. pic.twitter.com/WP1msnZLrB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025