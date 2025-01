Egy év kihagyás után váratlan helyen térhet vissza Sergio Ramos

A 38 éves spanyol védőlegenda várhatóan hamarosan visszatér a futball világába méghozzá egy olyan klub színeiben, amelyre senki sem számított.

Több mint 18 évvel azután, hogy 19 évesen elhagyta a Sevillát és a Real Madridhoz szerződött, Ramos 2023 szeptemberében szabadon igazolhatóként tért vissza nevelőklubjához, miután két évet töltött a Paris Saint-Germainben.

Bár sok szurkoló úgy gondolta, a spanyol legenda második sevillai időszaka után visszavonul, úgy tűnik, mégis folytatja pályafutását.

Sevillai távozása után Ramos neve felmerült a szaúdi Pro Ligával és az amerikai MLS-szel kapcsolatban is, ahol magas fizetésért tölthette volna karrierje utolsó éveit. A legfrissebb hírek szerint azonban egy teljesen váratlan helyen köthet ki.

Az átigazolás állítólag már az utolsó fázisban tart, csupán néhány részletben kell megállapodni a véglegesítés előtt.

🚨 Sergio Ramos will play for a club in Mexico and has asked for number 93 in honor of Real Madrid. @elchiringuitotv 🤍 pic.twitter.com/GXwGeJnb3m

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 30, 2025