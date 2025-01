Ralf Schumacher szerint Hamilton nem ér fel Michael szintjére

Ralf Schumacher szerint Lewis Hamilton legnagyobb gyengesége az, hogy nem tudott olyan szoros kapcsolatot kialakítani a mérnöki gárdával, mint testvére, Michael.

Ralf úgy véli, hogy míg Michael Schumacher képes volt együtt dolgozni a mérnökökkel, hogy az autót teljesen a vezetési stílusához igazítsák, addig Hamiltonnak ez nem sikerült.

A Mercedes mérnökei is többször említették, hogy Hamilton nem tudta megadni a megfelelő visszajelzéseket az autó fejlesztéséhez. Ez pedig problémát jelentett a csapat számára.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Ralf Schumacher úgy látja, hogy Michael a Ferrarinál való karrierje alatt erőteljes vezetői szerepet játszott. Közvetlenül irányította a csapatot, míg Hamiltonnak nem lesz ilyen mértékű befolyása.

Hamilton új lesz a csapatnál és nem rendelkezik olyan tapasztalattal az olaszoknál, mint csapattársa Charles Leclerc.

Továbbá, míg Michael Schumacher világbajnokként érkezett a Ferrarihoz, Hamilton most egy nehéz szezon után csatlakozik. Leclerc pedig már a csapat „aranyfiának” számít.

Ralf Schumacher szerint ez extra kihívást jelent Hamilton számára, mivel nemcsak egy új csapatban kell bizonyítania, hanem egy olyan csapatnál, amely jelenleg Leclerc-re építi a jövőt.

Another day, another Ralf Schumacher dig at Lewis Hamilton…https://t.co/H23hdanC2k pic.twitter.com/SF6hEcRLHH

— PlanetF1 (@Planet_F1) December 28, 2024