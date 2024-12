Hamilton korai debütálásra készül a Ferrarinál

A hétszeres világbajnok a 2024-es F1-es szezon előtt jelentette be, hogy ez lesz az utolsó éve a Mercedesszel, majd egy többéves szerződés keretében áttér a Ferrarihoz.

Hamilton Carlos Sainz helyére érkezik, és Charles Leclerc csapattársa lesz, aki a legutóbbi versenyzői világbajnokságban harmadik helyen végzett.

Az F1-es veterán hivatalos debütálása a Ferrari színeiben a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon lesz, március közepén, de természetesen február végén részt vesz a téli tesztelésen is Bahreinben.

Azonban az olasz média azt találgatta, hogy Hamilton korábban debütálhat egy privát teszten, amelyet általában Olaszországban és Spanyolországban tartanak.

Hagyományosan az első privát tesztet a Ferrari saját Fiorano pályáján végzik, és a RacingNews365 szerint az olasz csapat várhatóan Barcelonába is ellátogat majd egy második privát téli tesztre.

A Ferrari tavaly mindkét helyszínen végzett teszteket. Az F1-es csapatok lehetőséget kapnak arra, hogy régebbi autókkal teszteljenek a TPC (Testing of Previous Cars) szabályozás alapján, és a Ferrari valószínűleg ki fogja használni ezt a lehetőséget.

Hamilton első privát Ferrari tesztjének pontos dátuma még nem ismert, bár egy januári TPC teszt logikusnak tűnik. Várhatóan a 39 éves pilóta filmforgatási napon is vezetni fog.

A csapatok szezononként két filmforgatási napot tarthatnak, legfeljebb 400 kilométert tehetnek meg.

A Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur nemrégiben bejelentette, hogy a Ferrari új autóját február 19-én mutatják be.

