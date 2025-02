Radikális tisztogatás az Old Traffordon: újabb 100 embert küldhetnek el

A cél egyértelmű: több pénzt kell felszabadítani az első csapat erősítésére, hogy a klub végre visszatérhessen régi fényéhez.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitednél újabb elbocsátási hullám fenyeget, miután Sir Jim Ratcliffe és az INEOS vezetése további 100–200 munkatárs elküldését tervezi – számolt be erről a Daily Mail. A cél egyértelmű: több pénzt kell felszabadítani az első csapat erősítésére, hogy a klub végre visszatérhessen régi fényéhez.

Az elmúlt évben már 250 dolgozótól váltak meg, most pedig újabb leépítések következhetnek. Az Old Traffordon korábban 1 112 alkalmazott dolgozott – ez a Premier League legnagyobb létszámú stábja volt, míg például a rivális Manchester City csupán 520 embert foglalkoztatott. A hatalmas működési költségek miatt az MU az elmúlt három évben 300 millió fontos veszteséget halmozott fel, miközben Ratcliffe 241 millió fontot injektált a klubba.

A költségcsökkentési intézkedések egyik fő oka, hogy az új edző, Rúben Amorim megfelelő átigazolási büdzséhez jusson. A portugál tréner komoly erősítéseket tervez, de ehhez áldozatokra van szükség – és úgy tűnik, hogy ezek nem a sztárjátékosok, hanem az alkalmazottak lesznek.

🚨 #mufc had 1,112 staff before Sir Jim Ratcliffe arrived which was by far the largest in the Premier League. For example Man City employed 520 during the same time period.

The move is aimed at freeing up cash for Ruben Amorim to spend on the first team as they seek to return… pic.twitter.com/zm8puWJHcK

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 11, 2025