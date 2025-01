Pusztító tűzvész áldozatává vált az edző otthona

A Los Angeles környéki erdőtüzek miatt újabb mérkőzéseket kellett elhalasztani az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA), a természeti katasztrófának a Los Angeles Lakerst irányító JJ Redick otthona is áldozatul esett.

Az NBA ezúttal a szombatra kiírt Los Angeles-i találkozókat halasztotta későbbi időpontra: a Lakers a San Antoniót, a Clippers pedig a Charlotte-ot fogadta volna. A pénteki összegzés szerint a 2028-as olimpiának és paralimpiának otthont adó kaliforniai metropoliszhoz tartozó és a nagyvároshoz közeli településeket elérő bozóttüzeknek több mint tíz halálos áldozata van, és tízezernél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek.

2. This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. pic.twitter.com/2ofoKmNXz5

A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 ezer hektárt. A Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának vezetőedzője, JJ Redick elkeseredetten nyilatkozott arról, hogy az ő családjának otthona is porig égett kedden Palisadesben. Mint mondta, a felesége és a két fia máshol tartózkodott, őt pedig sokkolta a szerdai reggeli látvány.

Redick 15 szezont játszott az NBA-ben és tavaly nyáron lett a Lakers edzője. Családjával bérelték azt a házat, amely most leégett.

„Minden, ami a miénk volt, ami bármilyen értékkel is bírt a húszéves kapcsolatunkban, a tízéves szülőségükben, ott volt abban a házban. Vannak dolgok, amiket nem lehet pótolni” – mondta a 40 éves Redick, hangsúlyozva, hogy a kézzelfogható veszteségek mellett a palisadesi közösséggel is együttéreznek, mindenki nagyon kedves volt velük, amikor tavaly odaköltöztek.

– mondta a vezetőedző.

Lakers head coach JJ Redick lost his home in the Pacific Palisades. He explained what it’s been like for him and his family after Friday’s practice, while expressing concern and sending well wishes for all those impacted by the fires. Here’s the first three minutes: pic.twitter.com/7k14mxdWil

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 10, 2025