Az erdőtüzek miatt költözik a Rams-Vikings NFL-párharc

A Los Angeles-i erdőtüzek miatt a város több sportcsapatának mérkőzéseit is el kellett halasztani, vagy más helyszínre vinni.

A legnagyobb „vesztes” a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Los Angeles Rams, amely a rájátszás első fordulójában a SoFi Stadiumban – a 2026-os olimpia fő helyszínén – fogadta volna a Minnesota Vikingst. Az NFL végül úgy döntött, hogy a hétfői összecsapást az arizonai Glendale-ben rendezik meg.

A kosárlabda-ligában (NBA) a Los Angeles Lakers a Charlotte Hornets csapatát fogadta volna csütörtökön a Crypto.com Arenában, ezt a találkozót egy későbbi időpontban rendezik meg.

Az észak-amerikai hokiligában hasonlóképpen járt egy nappal korábban a Los Angeles Kings is, amely a Calgary Flames együttesét látta volna vendégül.

Csütörtökön este hat helyszínen égett Los Angeles hegyvidéki környéke, és részben lakott területek, és a korábbi hírekkel szemben az egyik legveszélyesebb tűz, Los Angelestől délre, Eatonnál tovább terjedt, és a korábbi 10 ezerről, 13 ezer hektárt érint. A hatóságok közlése szerint már legkevesebb hat halálos áldozata van a katasztrófának, és az emberéletben mért veszteség további növekedésére számítanak.

The Los Angeles wildfires are set to cost over $52 billion in damages and losses, making it the most expensive disaster in California’s history 🙏😔

(Source: Bloomberg) pic.twitter.com/LeCzt5F3A5

