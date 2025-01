A PSG szerezheti meg a Napoli szupersztárját

A január egyik legkeresettebb labdarúgója a georgiai, aki az egybehangzó sajtóinformációk szerint Franciaország felé veheti az irányt.

Az utolsó hírek szerint a Paris Saint-Germain pozitív tárgyalásokat folytatott Hvicsa Kvaracheliával, akiről Antonio Conte szombat délután közölte, januárban elhagyja a klubot.

A fővárosi együttes érdeklődése nem újkeletű, hiszen ők már a nyáron is vitték volna a szélsőt.

‘Kvaradonát’ korábban hírbe hozták a Newcastle csapatával is, de a Szarkáknak már az első pillanattól nem voltak valódi esélyeik a szignója megszerzésére.

Egy másik PL-klub, a Liverpool is beszállt a „buliba”, Fabrizio Romano szerint azonban a francia alakulat minden személyes feltételben megállapodott a georgiaival, aki jelenlegi fizetése négyszeresét is megkeresheti a PSG-ben.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have agreed every term of Khvicha Kvaratskhelia’s contract for the next five years.

The salary will be x4/5 his current one at Napoli.

PSG are in negotiations with Napoli, as revealed here two days ago…

…new meeting next week to get it done. pic.twitter.com/fEQE8ccmU9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025