Bréking – a Napoli sztárja közölte edzőjével, távozik januárban

Hvicsa Kvarachelia már az olasz listavezető vasárnapi meccskeretből is kimaradt.

Antonio Conte hivatalosan is megerősítette amit már napok óta sejteni lehetett. A többek között a PSG által is üldözött georgia támadó azonnali hatállyal szeretné elhagyni a nápolyi együttest.

🚨 BREAKING — Antonio Conte confirms: “Kvaratskhelia has asked to leave the club”.

“I spoke to Khvicha and he confirmed his plan to leave the club immediately”.

As revealed two days ago, PSG are on it. 👀 pic.twitter.com/vpISm9XlcQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025