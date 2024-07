Pickford úgy örült egy szlovákok elleni védésnek, mintha megnyerte volna az Eb-t

Csöppet elragadtatta magát az angol válogatott hálóőre.

Mint ismert, az angol válogatott siralmas játékkal, hosszabbításba torkolló mérkőzésen 2-1-re legyőzte Szlovákiát a németországi Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

A találkozó 25. percében Schranz révén megszerezte a vezetést Szlovákia és sokáig úgy tűnt, ezzel a továbbjutást is kivívja. A háromoroszlánosok mondhatni a már megszokott, elképzelés nélküli, sablonos játékkal nem tudták feltörni a masszívan védekező szlovákok védelmét – egészen a 95. percig, ekkor egy bedobás után Bellingham káprázatos ollózással bevette Dubravka kapuját és hosszabbításra mentette az összecsapást.

Az angolok támadójátékáról sokat elárul, hogy ez volt az első kapura tartó kísérletük a mérkőzésen.

A hősiesen védekező szlovákokat érezhetően megfogta a drámai körülmények között bekapott gól, és a kétszer tizenötperces hosszabbítás első percében Kane találatával hamar fordított Anglia.

A ráadás utolsó perceiben aztán különös jelenet játszódott le. A szlovákok kétségbeesetten előre ívelt labdájára Pickford könnyedén rávetődött, majd önmagából kikelve úgy elkezdte éltetni magát, mintha már megnyerte volna az Európa-bajnokságot. A körülményeket figyelembe véve talán egy csöppet elragadtatta magát a hálóőr.

Jordan Pickford after Slovakia’s last cross in extra time… #EURO2024 pic.twitter.com/b9Tho7iWMp

— EuroFoot (@eurofootcom) June 30, 2024