Az angol megmentő szerint „mocsokból” jut nekik bőséggel!

Jude Bellingham a 95. percben ollózott góllal hozta vissza a kisesés széléről Anglia válogatottját, amely végül hosszabbítást követően 2-1-es győzelmet aratva ejtette ki Szlovákiát.

Az angolok szupersztárja a bámulatos gólját követően a „Ki Más?” szófordulatot üvöltötte bele a kamerába, amiről a sajtótájékoztató során természetesen megkérdezték a Real Madrid játékosát.

Természetesen a „mocsok” értelmezésére is kérték Bellinghamet, aki a következő választ adta.

„Sometimes it feels like there’s a pile-on from the fans… moments like tonight throw it back to some people” 👀

Jude Bellingham on how England’s dramatic 2-1 win over Slovakia can hush the doubters… 🍿 pic.twitter.com/bK3D24sKXq

