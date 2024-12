Piastri legendák nyomdokaiba lépett egy ritka rekorddal

Oscar Piastri a Forma-1 történetének mindössze a negyedik versenyzője lett, aki minden egyes kört teljesített egy szezonban, ezzel pedig három ikonikus világbajnokhoz csatlakozott.

A 2024-es szezonban összesen 1,444 kört futottak, és Piastri volt az egyetlen versenyző a mezőnyben, aki minden egyes kört teljesített.

A Ferrari és Haas újonca, Ollie Bearman is minden egyes kört teljesített, azon a három versenyen, amin rajthoz állt.

De a teljes munkaidős versenyzők közül Piastri volt az egyetlen, aki mind a 1,444 kört lefutotta, és ezt szinte a legutolsó pillanatig tette, mivel ő volt az utolsó autó a vezető körben, amikor csapattársa, Lando Norris megnyerte a Yas Marinai versenyt, ezzel megszerezve a McLaren első konstruktőri bajnoki címét.

Norris 1,437 kört futott, és csak a hét kört hagyta ki az Osztrák Nagydíj végéről, miután Max Verstappennel ütközött.

