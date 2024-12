Norris nyerte a szezonzárót, konstruktőri világbajnok a McLaren

A fiatal pilóta idei negyedik futamgyőzelmét aratta, Verstappen és Piastri ütközött a verseny során.

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon, ezzel csapata megnyerte az idei konstruktőri világbajnoki címet. A 25 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is a negyedik futamgyőzelme, amelynek köszönhetően a McLaren 1998 után először végzett újra az élen az istállók vb-pontversenyében.

🏆 WE DID IT! CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS! 🏆

To everyone at McLaren and every single fan out there: this one’s for you. 🧡

We dreamt it. We built it. We WON it. LET’S GO! 🥳🔥#ThisTeam pic.twitter.com/dogBA7kKqZ

— McLaren (@McLarenF1) December 8, 2024