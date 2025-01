Pérez mégsem tett le arról hogy az F1-ben versenyezzen?

Sergio Pérez kijelentette, hogy „túl korai lenne válaszolnia” arra, hogy szándékában áll-e visszatérni az F1-be, de hat hónapon belül döntést fog hozni.

A Red Bull a mexikói Pérezt egy gyengén sikerült 2024-es szezon után bocsátotta el. A tavalyi év utolsó 18 futamán Pérez mindössze 48 pontot szerzett, annak ellenére, hogy a szezon kezdetén biztató formát mutatott.

Pérez az előző szezon első öt futamából négy alkalommal dobogóra állhatott, de nem tudta megállítani azt az aggasztó teljesítményzuhanást, amely végül a Red Bull konstruktőri bajnoki címébe került, mivel a csapat a harmadik helyre csúszott a McLaren és a Ferrari mögé.

Pérez a Kanadai Nagydíj előtt írt alá egy új, kétéves szerződést a Red Bull-lal, de ezt a szerződést felbontották, ezzel lezárva a 14 éves F1-es karrierjét.

Sergio Perez is out of #F1 for now, but will he ever return?

He’s shed some light on his future.https://t.co/tanP2N6wBW

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) January 11, 2025