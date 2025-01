Nem volt olcsó Pérez elküldése a Red Bull számára

Helmut Marko megerősítette, hogy Sergio Pérez távozása jelentős költségekkel járt a Red Bull számára.

Sergio Pérez négy szezon után távozott, helyét Liam Lawson vette át. Pérez gyenge idényt zárt, nyolcadik lett az egyéni bajnokságban, és az utolsó 18 futamon mindössze 49 pontot szerzett.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Pérez szezon közben hosszabbított szerződése tovább nehezítette a válást, ami milliókba került. Marko elmondta, hogy a megállapodás mindkét fél számára elfogadható volt.

Pérez jól kezdte 2024-et, öt futamból négy dobogóval, de a kínai nagydíj után már nem állhatott dobogóra. Marko szerint Pérez nem látta előre távozását, de végül mindkét fél belátta, hogy a váltás szükséges.

Sergio Perez’s exit from Red Bull did not come cheaply!#F1 #F1News https://t.co/vnUqCvjgTY

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) December 31, 2024