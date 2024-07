Pedri megbocsát Kroosnak és marad a spanyol kerettel

Sérülése ellenére nem hagyja el Németországot Pedri, valamint reagált Kroos üzenetére is.

A Barcelona középpályásának felépülése nagyjából 1-1,5 hónapot vesz majd igénybe. Pedri a diagnózis ellenére eldöntötte, marad a csapatnál.

Az Eb-címért jöttem Németországba, és itt is maradok, egészen a torna végéig, hiszen az álom folytatódik. A jövő hét a szurkolásról szól majd a részemről, mindent megteszek majd azért, hogy hozzájáruljak eme csodálatos család sikeréhez. Hihetetlen a csapat és a szurkolók támogatása is. A legnehezebb pillanat már a múlté, most azon dolgozom, hogy a legjobb állapotban térhessek vissza a Barcában.” – írta az Instagramon.