Toni Kroos is megszólalt Pedri sérüléséről!

Kroos elnézést kért a spanyol középpályástól, miután a negyedik percben úgy felrúgta, hogy véget ért az Eb-je.

A pályafutása utolsó mérkőzésén játszó Kroos a vereséget követően az Instagramon kért elnézést a spanyolok sztárjától:

🚨📲| Toni Kroos on IG: “Forgiveness and get well soon to Pedri! It wasn’t my intention to hurt you. A speedy recovery and all the best. You are a great player.” pic.twitter.com/1ubsT6Vmx0

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 6, 2024