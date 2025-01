Pazar beadás után újabb Kerkez-gólpassz, győzött a Bournemouth!

A nap egyik, ha nem a legszebb asszisztja volt, s immár a szezon során a harmadik Kerkez Milosnak!

A Premier League idei szezonjának egyik kellemes meglepetésként muzsikáló csapata, az AFC Bournemouth 1-0-ra győzött az Evereton ellen. A mérkőzés egyetlen gólját a 71. percben csereként beálló David Brooks szerezte. A győztes találatot pedig Kerkez Milos készítette elő egy remekbe szabott beadással, de a befejezés is magáért beszélt.

David Brooks with a fantastic finish against Everton for Bournemouth. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/XyWDVfPCwJ

— Jordan (@JordanWebber96) January 4, 2025