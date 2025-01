Ennél egyértelműbb kezezés nincs, a VAR mégis megadta a gólt

Ráadásul Andy Madley játékvezető később egy hasonló kezezésért nem adta oda Dan Burnnek a második sárga lapját, pedig megakadályozta a Spurs támadását.

Még csak az első mérkőzés rajtolt el szombat délután az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 20. fordulójából, mégis úgy fest, a hétvége beszédtémája már megvan. Cikkünk írásakor a Tottenham és a Newcastle találkozóján 2-1-re vezet az idegenben játszó ‘Castle. A meccs elején még Solanke góljával a Spurs szerzett vezetést a negyedik percben, ám két perccel később egyenlített Eddie Howe gárdája. Eléggé vitatott körülmények közepette. Történt ugyanis, hogy az észak-londoniak térfelén egy nehezen elérhető labdát Lucas Bergvall próbált továbbtenni, de a játékszer elakadt Joelinton kezében. A játékvezető ekkor nem fújt semmit, a szituációból viszont a Newcastle létszámfölényes helyzetet tudott kialakítani és Bruno Guimaraes passzából Anthony Gordon ki is egyenlített.

Joelinton with one of the most obvious handballs you’ll see. He palms it down like he’s playing basketball.

So far in this game he’s had this, gone in late to tackles multiple times & he’s elbowed someone in the head. How much can one player get away with?pic.twitter.com/u7OMrzA0Tn

— Adam (@AdamJoseph____) January 4, 2025